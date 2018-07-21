«يد» الشرطة تواجه الأهلي طرابلس

طرابلس - «بوابة الوسط» محمد ترفاس | السبت 21 يوليو 2018, 11:29 صباحا
فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

تحتضن قاعة الشرطة بطرابلس مساء اليوم السبت آخر مباريات الجولة السادسة للدوري الليبي لكرة اليد عن المجموعة الأولى وتجمع الأهلي طرابلس والشرطة وستحدد نتيجتها الترتيب النهائي للمجموعة.
 
وفي هذة الجولة فاز الاتحاد على الشموع 36/ 14 وتعادل المدينة والصباح 25/25 وقبل مباراة اليوم تأتي الصدارة للاتحاد بـ32 نقطة ويليه الأهلي طرابلس 30 نقطة  وتنقصه مباراة بينما الشرطة والجزيرة 21 نقطة والشموع 11 نقطة والصباح 3 نقاط والمدينة نقطة واحدة.
 
فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والشرطة والجزيرة ضمنت التأهل للمرحلة الثانية لبطولة ليبيا التي ستقام بنظام التجمع ومن مرحلتين الأولى بمدينة البيضاء والثانية بمصراتة.

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