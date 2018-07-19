فجأة.. رئيس الصداقة يستقيل

من احدى مباريات الصداقة في الدرحة الأولى (أرشيفية: الإنترنت)

قدم رئيس نادي الصداقة الرياضي بمدينة شحات، صالح اعبيد الله، استقالته من منصبه بعد أن خاض موسمًا ساخنًا انتهى بتأهل فريق ناديه إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال اعبيد الله في استقالته : «أعتز وافتخر بأنني عملت كرئيس للمؤسسة وما حققته من إنجاز كبير خلال الموسم الرياضي الماضي"، داعيًا الجمعية العمومية وجماهير الصداقة إلى المحافظة عليه.

وأشار اعبيد في بيانه إلى أن استقالته تأتي «لبعض الظروف الاجتماعية واحتمالية السفر لخارج البلاد في مهمة رسمية، ونأمل منكم قبول استقالتي».

وتأهل الصداقة إلى ملاعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل 2018 - 2019، إثر فوزه على هلال سبها بهدف لصفر في ختام منافسات تصفيات الصعود.

وعزز فريق الصداقة رصيده من النقاط إلى 11 نقطة، وبذلك يسجل فريق الصداقة عودة لدوري الأضواء للمرة الثانية، بعد غياب دام 20 عامًا، حيث سبق أن صعد فريق الصداقة إلى الدوري الليبي الممتاز للمرة الأولى في الموسم الرياضي 96 – 97 وتواجد لموسمين متتاليين قبل أن يغادر.

