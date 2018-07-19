نهائيات ناشئي دوري الطائرة والكأس في مصراتة

صورة رمزية للمنافسات الكرة الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، أن مدينة مصراتة ستحتضن نهائيات بطولتي الدوري وكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا والتي ستقام في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس القادم.

وأضاف زوبي أن نهائيات الدوري ستقام بمشاركة الفرق المتأهلة من المناطق الثلاث، حيث تضم المنطقة الأولى، فرق: أهلي بنغازي والهلال، ومن المجموعة الثانية، السويحلي واتحاد مصراتة، ومن المنطقة، أهلي طرابلس والجزيرة.

وستقام النهائيات من مجموعة واحدة وبنظام النصف دوري، والفريق الذي سيتحصل على نقاط أكثر، هو من سيتوج ببطولة الدوري.

ويعقبه نهائيًا مسابقة الكأس التي ستقام بمشاركة 3 فرق، هي: أهلي بنغازي والسويحلي، والفريق المتأهل من مباراة أهلي طرابلس والجزيرة.

