نهائيات ناشئي دوري الطائرة والكأس في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 19 يوليو 2018, 07:50 مساء
صورة رمزية للمنافسات الكرة الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، أن مدينة مصراتة ستحتضن نهائيات بطولتي الدوري وكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا والتي ستقام في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس القادم.

وأضاف زوبي أن نهائيات الدوري ستقام بمشاركة الفرق المتأهلة من المناطق الثلاث، حيث تضم المنطقة الأولى، فرق: أهلي بنغازي والهلال، ومن المجموعة الثانية، السويحلي واتحاد مصراتة، ومن المنطقة، أهلي طرابلس والجزيرة.

وستقام النهائيات من مجموعة واحدة وبنظام النصف دوري، والفريق الذي سيتحصل على نقاط أكثر، هو من سيتوج ببطولة الدوري.

ويعقبه نهائيًا مسابقة الكأس التي ستقام بمشاركة 3 فرق، هي: أهلي بنغازي والسويحلي، والفريق المتأهل من مباراة أهلي طرابلس والجزيرة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير جنوب أفريقي: ليبيا خامس أغنى دولة في القارة
ليبيا
كاركاتير حليم - وليّ الأمر يحرم الخروج عليه!
كاريكاتير
محكمة بريطانية تدين متطرفًا بالتخطيط لقطع رأس تيريزا ماي
دولى
السيسي وسالفيني: مسارات حل الأزمة الليبية قائمة على إعادة بناء الجيش والبرلمان ...
ليبيا
الليغا الإسبانية تحدد خسائر قيمتها التسويقية بعد رونالدو
رياضة عالمية
المصادفة تقود لاكتشاف 12 قمرًا للمشتري
علوم وتكنولوجيا
«الأهليان» يصدران بيانًا مشتركًا في شكوى رسمية لـ«فيفا» ضد اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
البنك الإفريقي: احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي زاد 13 % في 2017
ليبيا
نصّ كلمة غسان سلامة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسنانك في خطر بسبب هذا المشروب