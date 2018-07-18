«الأهليان» يصدران بيانًا مشتركًا في شكوى رسمية لـ«فيفا» ضد اتحاد الكرة الليبي

رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي ونظيره في الأهلي طرابلس ساسي أبوعون (المركز الإعلامي)

اتفقت إدارتا الأهليين، طرابلس وبنغازي، على تقديم شكوى مشتركة إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ضد تجاوزات ومخالفات الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة جمال الجعفري.

وفيما يلي نص بيان الأهليين: «تابع ناديا الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، كما تابعت جماهير الرياضة في ليبيا، الأحداث الرياضية المؤسفة التي صاحبت تنظيم المسابقات العامة التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي أثرت بشكل كبير في نتائج بعض المباريات والترتيب العام للمسابقات التي يتحمل مسؤوليتها كاملة المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة تنظيم المسابقات بسبب تخبط قراراتهم وعشوائيتها ومخالفة اللوائح العامة المنظمة للعبة مما أثر على انتظام المسابقات وتكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة».

وأضاف البيان: «بالرغم من مخاطبة الأهليين للمكتب التنفيذي ولجنة تنظيم المسابقات والتواصل معهم بشأن معالجة الإشكاليات والتجاوزات التي اعترضت تنظيم المسابقات ومحاولة فتح آفاق التعاون معهم بهدف إنجاح المسابقات واستمرار الأنشطة الرياضية إلا أن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل نتيجة لإصرار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم وأعضائه على الاستمرار في سياسة المحاباة ومجاملة بعض الأندية على حساب أندية أخرى والضرب بعرض الحائط باللوائح العامة المنظمة للعبة وتنظيم المسابقات بشكل واضح وشفاف».

وأكمل البيان: «أمام كل ذلك فإن الأهليين يؤكدان على ما يلي:ـ أولًا: دعوة الأندية الرياضية لعقد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد الليبي لكرة القدم لمناقشة تجاوزات المكتب التنفيذي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح منظومة الرياضة الليبية.. ثانيًا: عدم انطلاق المسابقات الرياضية للموسم المقبل 2018/ 2019 إلا بعد عقد الجمعية العمومية واتخاذ قراراتها وتنفيذها.. ثالثًا: تكليف الإدارة القانونية بالناديين لإعداد ملف قانوني متكامل عن كافة التجاوزات والقرارات التي اتخذها الاتحاد الليبي لكرة القدم مشفوعًا بالأدلة والإثباتات وتقديمه للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. رابعًا: يوجه الناديان نداءهما لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم للاستجابة لهذه الطلبات وللتنسيق والتواصل لتحديد الرؤية المشتركة لجميع الأندية بخصوص الأحداث الرياضية لهذا الموسم.. وأخيرًا يؤكد الأهليان أن مصلحة اللعبة والرياضة في ليبيا فوق الجميع وأن هدفها الرئيسي هو إصلاح المنظومة المتهالكة، التي أصبحت خطرًا حقيقيًّا يهدد الرياضة الليبية».

واختتم البيان: «صمت الجهات المسؤولة وسلبيتها لن يثنيا عزمهما في اتخاذ الخطوات الكفيلة بإصلاح لعبة كرة القدم في ليبيا وعدم تركها لتتلاعب بها المصالح ومراكز القوة والنفوذ مما يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة الرياضية.. نعم من أجل إصلاح الرياضة في ليبيا».

صدر البيان المشترك من رئيسي الناديين - الثلاثاء الموافق 17/ 7/ 2018.