هكذا انتهى الموسم الكروي الاستثنائي في ليبيا

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري (المركز الإعلامي)

أسدل الستار الإثنين على آخر مباريات كرة القدم الليبية للموسم الرياضي2017 -2018 بإقامة مباراة كأس ليبيا التي جمعت الاتحاد والهلال وحسمت لفريق الاتحاد، هذه المباراة التي شهدت انسحاب فريق الهلال في الوقت الإضافي الأول نتيجة لبعض الأحداث غير الرياضية والاحتجاجات والتدخلات غير المنطقية من بعض الاشخاص.

وشهد الموسم الكروي جدلا كبيرا وواسعا في كثير من المباريات نتيجة ضعف أداء لجنة المسابقات واتحاد الكرة التي

أسهم في بلورة العديد من المشاكل والإشكاليات و التجاوزات التي اعترضت تنظيم المسابقات هذا الموسم فضلا عن عدم تطبيق اللوائح المنظمة لهذه المسابقات واحتجاج بعض فرق الدرجة الممتازة على الأداء والتي هددت بالانسحاب وتقديم شكوى للاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الخصوص ورغم كل هذه المعوقات فقد ظفر فريق النصر هذا الموسم ببطولة الدوري الليبي وفريق الاتحاد بكأس ليبيا.



فريق الصداقة بشحات بطل دوري الدرجة الأولى وفريق الصقور بطل دوري الدرجة الثانية وهبوط فرق للدرجة الأولى من الدوري الممتاز وهي الشرارة والقرضابية وأبي الأشهر والترسانة والأندلس والنجمة وصعود فرق إلى الدوري الممتاز وهي الصداقة بشحات وفريق أبو سليم وفرق صعدت إلى مصاف فرق الدرجة الأولى هي الصقور والأمل ترهونة.