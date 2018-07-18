السويحلي يتوج ببطولة براعم الطائرة ويهيمن على الجوائز الفردية

طرابلس - «بوابة الوسط»- محمد ترفاس | الأربعاء 18 يوليو 2018, 01:14 مساء
فريق السويحلي الشباب للكرة الطائرة (المركز الإعلامي)

أسدل الستار، الإثنين، بقاعة المرج على بطولة ليبيا للكرة الطائرة 14 عامًا بتتويج براعم السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 11 نقطة، وتوج الأهلي طرابلس بالميدالية الفضية برصيد 7 نقاط، وبراعم الهدى بالميدالية البرونزية برصيد 6 نقاط، وبفارق شوط واحد جاء النصر رابعًا برصيد 6 نقاط، وجاء المروج في الترتيب الخامس والأخير دون نقاط.
 
هيمن السويحلي على الجوائز الفردية للبطولة من خلال تتويج أربعة من لاعبيه وهم علي دغدنة بكأس أفضل لاعب شامل، ومحمد الطويل بكأس أفضل معد وأنور المعلم بكأس أفضل ضارب وَعَبَدالرحمن بعيو بكأس أفضل لاعب صد.
 
وفي بقية الجوائز توج لاعب الهدى سند صالح بكأس أفضل ضارب، وحصل لاعب الأهلي طرابلس محمد عبدالله على كأس أفضل لاعب في الاستقبال وزميله بالفريق محمد برشان على كأس أفضل مرسل.

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