بمشاركة أكثر من 500 رياضي.. جادو تستضيف فعاليات رحلة جادو 2

تستضيف مدينة جادو غدًا الخميس، فعاليات رحلة جادو 2 تحت شعار «رحلة الأمل .. ليبيا تجمعنا».

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي جادو، نوري كريوة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الرحلة يشارك فيها أكثر من 500 رياضي وهواة من مختلف مدن ليبيا تهدف إلى توطيد أواصر الأخوة بين أبناء الوطن، وإرسال رسالة إلى الليبيين كافة بأن الرياضة هي التي تجمعنا، بالإضافة إلى التعرف على المعالم السياحية والأثرية والتراثية التي تحظى بها مدينة جادو والمنطقة.

وأوضح كريوة أن الرحلة تستمر على مدار ثلاثة أيام ستتخللها بطولة للدراجات النارية التي ينظمها الاتحاد الليبي للدراجات النارية، والعديد من الفقرات الرياضية والتراثية منها عروض السيارات الكلاسيكية، واستعراض من خلال المظلات بالإضافة إلى القفز الحر، وعروض للفروسية بمشاركة نادي الفروسية بجادو.

وأشار إلى أنه سيتخلل الرحلة تنظيم العديد من الزيارات السياحية لعدد من المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة منها قرية طرميسة الأثرية وعين الزرقاء السياحية.