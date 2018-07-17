جماهير النصر الليبي تتناقل خبرًا غامضًا عن الوافي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 09:58 مساء

فجّـر رئيس نادي النصر الليبي، الشريف الوافي، أركان مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير نادي النصر الليبي، بعد أن تداول خبر إعلان استقالته من مهامه، لرئيس الجمعية العمومية للنادي، بعد أن حقق معه بطولتي الدوري الممتاز لكرة القدم، ودوري السلة لموسم 2017 - 2018.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يؤكد أو ينفي نادي النصر هذا الخبر، وكذلك لم ينشر الوافي أي رد على خبر استقالته الذي تتناقله عدد من الصفحات والمواقع على «فيس بوك».

وتتناقل منصات التواصل الاجتماعي خبر تقديم الوافي لاستقالة رسمية، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الجمعية العمومية، دون ذكر أي أسباب.

وكانت الجمعية العمومية لنادي النصرانتخبت، الوافي رئيسًا لمجلس إدارة النادي، من خلال الاقتراع الذي تم بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي في أغسطس الماضي.
 

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