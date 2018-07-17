«الزعيم» يعود للتدريبات استعدادًا لبطل المغرب بعد تنفيذ تهديده للكرة الليبية

طؤابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 02:48 مساء
فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)


استأنف فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين تدريباته بملعبه استعدادًا لملاقاة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مواجهات ذهاب دوري أبطال العرب في 10 أغسطس المقبل.

يأتي هذا وسط أنباء عن تعاقد إدارة الأهلي طرابلس برئاسة ساسي أبوعون مع المدرب المصري إيهاب جلال، فضلاً عن إبرام تعاقدات مع عدد من اللاعبين الجدد هذا الموسم، كما تم تمديد عقد المهاجم الدولي أنيس سلتوا المعار من النجم الساحلي التونسي وعقد المحترف مكسيم جينور لمدة موسم.

تأتي عودة الأهلي طرابلس «الزعيم» إلى التدريبات وسط أجواء غير عادية تمامًا بعد أن نفذ تهديده، حيث جاءت بعد أن امتنع الفريق عن أداء مباراة نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد مفضلاً الانسحاب في المباراة الثانية بقرار من اتحاد الكرة الليبي برئاسة جمال الجعفري بعد إلغاء المباراة الأولى بسبب ارتباك تحكيمي.

إدارة «الزعيم» خرجت بسلسلة رسائل صريحة اتهم فيها اتحاد الكرة بتعمد إفساد المسابقات مهددًا بالتصعيد، وكان أولها منع اللاعبين الدوليين من الانضمام للمنتخب بدعوى الانشغال في الاستعداد للبطولة العربية.

دوائرة مقربة من إدارة الأهلي طرابلس تؤكد عدم ارتياح إدارة النادي الكبير للأجواء وخصوصًا مع قرب بداية الموسم الجديد 2019/2018، حيث يخشى أن تتكرر الأزمات التي انتهى بها الموسم الماضي.

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