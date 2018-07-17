ليبيا في قلب حدث الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر

طرابلس - بوبة الوسط، الصديق قواس | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 01:22 مساء
جانب من اجتماعات الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر بمشاركة ليبية (إنترنت)

عقد الأحد بفندق الميركور بالجزائر، الاجتماع التنسيقي لرؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018، بحضور اللجنة المكلفة من اللجنة الأولمبية الليبية المرافقة لبعثة ليبيا المشاركة في الدورة.

خصص الاجتماع لمناقشة التحضيرات الخاصة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب في نسختها الثالثة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية مع وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج العام لمختلف المنافسات، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالنقل، والإقامة، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية.

وقام رؤساء الوفود المشاركة مساء الأحد بزيارة لمختلف المواقع التي ستحتضن الألعاب الأفريقية للشباب، وتم رفع أعلام الدول المشاركة على قرية الرياضيين.

ومن المرجح أن تكون الدورة في نسخة 2018 مؤهلة لعدد من الرياضات للألعاب الأولمبية للشباب ببيونس آيرس الأرجنتينية في أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع رئيس لجنة تنظيم الدورة ووزير الشباب والرياضة الجزائري الهادي ولد علي، ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية واتحاد اللجان الرياضية الأفريقية، ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلو الاتحاديات الوطنية والكونفيدراليات الرياضية الأفريقية.

ووصلت السبت إلى الجزائر اللجنة المرافقة لبعثة ليبيا المشاركة في الدورة على رأس وفد ضم رئيس البعثة أحمد حسنين، والإداري العام للبعثة صلاح مهنا، ونائب رئيس الوفد للشؤون الفنية وليد مبارك، وإداري البعثة حسين بوعرقوب.

يشار إلى أن الدورة أقيمت في نسختها الأولى بالمغرب العام 2010 والثانية ببتسوانا في 2014.

العلم الليبي في الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر (إنترنت)
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