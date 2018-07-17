بالصور: ليبيا تحرز الذهب وحزام التميز في المواي تاي بالأردن

أبطال ليبيا في المواي تاي بالأردن (إنترنت)

انتهت الإثنين بعمَّان البطولة العربية الثالثة للمواي تاي أو الملاكمة التايلاندية بمشاركة 11 دولة عربية و15 مركزًا وناديًا أردنيًا، وقد شاركت ليبيا في البطولة بـ11رياضيًا من ناديي زناتة والعلمين.

وحصلت ليبيا على 5 قلائد ذهبية و6 فضيات في المواي تاي الهواة، وحصل منتخب ليبيا على حزام التميز للمحترفين للاعب عبدالسلام الجبالي، وكذلك كأس التميز الاحترافي للاعب علي رفعت العلواني.



كما شاركت ليبيا في لعبة المواي بوران (المواي تاي التقليدية) وحصلت على المركز الثاني عربيًا للبراعم والمركز الثالث عربيًا للناشئين، كما حصل الحكم أحمد السني على شهادة حكم مواي تاي، وحصل المدرب علي الهرام على شهادة مدرب مواي تاي.

أبطال ليبيا في المواي تاي بالأردن (إنترنت)

أبطال ليبيا في المواي تاي بالأردن (إنترنت)