السويحلي بطلاً لبراعم طائرة ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 01:16 مساء
فريق براعم الطائرة بنادي السويحلي (أرشيفية : الإنترنت)

توج فريق براعم السويحلي بطلاً للدوري الليبي لكرة الطائرة 2018 بمدينة المرج بعد الفوز في جميع المباريات دون خسارة، حيث فاز في أولى المباريات على فريق الهدى بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، وعلى فريق النصر بالنتيجة نفسها، وعلى الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وعلى المروج بثلاثة أشواط لصفر.

وكانت البطولة انطلقت مساء الجمعة بقاعة المرج الجديدة بحفل افتتاح بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا، والتي انطلقت بمشاركة 5 فرق هي: المروج من المرج والنصر من بنغازي والسويحلي من مصراتة والأهلي طرابلس من طرابلس والهدى من الخمس وسط غياب فريق الجزيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ