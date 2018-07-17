السويحلي بطلاً لبراعم طائرة ليبيا

فريق براعم الطائرة بنادي السويحلي (أرشيفية : الإنترنت)

توج فريق براعم السويحلي بطلاً للدوري الليبي لكرة الطائرة 2018 بمدينة المرج بعد الفوز في جميع المباريات دون خسارة، حيث فاز في أولى المباريات على فريق الهدى بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، وعلى فريق النصر بالنتيجة نفسها، وعلى الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وعلى المروج بثلاثة أشواط لصفر.

وكانت البطولة انطلقت مساء الجمعة بقاعة المرج الجديدة بحفل افتتاح بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا، والتي انطلقت بمشاركة 5 فرق هي: المروج من المرج والنصر من بنغازي والسويحلي من مصراتة والأهلي طرابلس من طرابلس والهدى من الخمس وسط غياب فريق الجزيرة.