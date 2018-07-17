أرقام مميزة في سباحة العرب بمشاركة ليبية قوية

طرابلس - بوابة الوسط، الصديق قواس | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 01:10 مساء
أبطال ليبيا في السباحة خلال المشاركة في تونس (إنترنت)

اختتمت الأحد بتونس البطولة العربية الرابعة لسباحة العموم بمشاركة 13 دولة عربية وشهدت تنافسا قويا انتهى بتحطيم أرقام عربية جديدة كما أقيمت على هامش البطولة دورة تحكيم دولية شاركت فيها السباحة الليبية بالحكمين طلال عصمان ووسام الجروشي.

ترأس الوفد مالك السوسي وإداري الوفد خالد المقصبي وإشراف المدرب المساعد عبد الباري شوبانة بعد تغيب المدرب الأول طه البركي لظروف خارجة عن إرادته.

نشرت صحيفة الاتحاد العام للسباحة والغوص نتائج المشاركة الليبية في المحفل العربي وجاءت لتشهد ترشح عدي حسونة في 50 حرة إلى النهائي برقم 24.20 ث و100حرة ترشح إلى النهائي برقم 52.27 ث و200 حرة ترشح إلى النهائي برقم 1.55.64 د.

وحقق عبدالقدوس قنيدي في 50 صدر رقم 36.59 ث ولم يترشح للنهائي و100 صدر ترشح إلى النهائي برقم 1.23.65 د بينما لم يترشح محمد قدور إلى النهائي في 200 حرة برقم 2.18.34 د وكذلك سراج بوقرين في 50 فراشة لم يترشح إلى النهائي 27.92 ث و50 حرة لم يترشح إلى النهائي أيضا 26.60 ث و100 حرة لم يترشح إلى النهائي 58.40 ث.

ولم يترشح للنهائي مفتاح معيتيق في 50 ظهر 36.44 ث و100 ظهر ترشح إلى النهائي برقم 1.19.34 د بينما ترشح للنهائي أنس قنيدي في 50 ظهر برقم 34.40 ث و100 صدر ترشح إلى النهائي برقم 1.26.60 د و50 فراشة لم يترشح إلى النهائي 32.26 ث.

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