بالفيديو.. جماهير «العميد» تزحف نحو النادي للاحتفال بالكأس السابعة

مع إعلان فوز الاتحاد على الهلال وتتويجه بطلاً لكأس ليبيا، انطلقت جماهير «العميد» من كل وادٍ، نحو مقر ناديهم من أجل الاحتفال بالتتويج.
«بوابة الوسط» تشارك زوارها احتفالات الاتحاد، من خلال هذا الفيديو والبث المباشر للاحتفالات الاتحادية:
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