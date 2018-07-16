شاهد بث مباشر لنهائي كأس ليبيا بين الاتحاد والهلال

انتهى زمن الشوط الأول من مباراة نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بين الاتحاد والهلال على ملعب الخمس، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

«بوابة الوسط» تقدم لكم البث المباشر للمباراة في هذا الفيديو، عن صفحة نادي الاتحاد :