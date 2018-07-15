«الزعيم» يختار إيهاب جلال مدربًا له

طرابلس - "بوابة الوسط " الصديق قواس | الأحد 15 يوليو 2018, 03:02 مساء
المدرب إيهاب جلال (أرشيفية : الإنترنت)

اتفقت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المدرب المصري إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

ويعد إيهاب جلال من المدربين المصريين الذين سبق له تدريب العديد من الأندية المصرية الإسماعيلي والمصري وكهرباء الإسماعيلية وكفرالشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة وإنبي، وفي موسم 2018 الزمالك.

وكانت «بوابة الوسط» أشارت من قبل نحو مفاوضات إدارة الأهلي طرابلس مع عدد من المدربين المصريين، ومن بينهم إيهاب جلال الذي تعثرت المفاوضات معه بسبب قيمة العقد.

الأهلي طرابلس اختار المدرسة المصرية في تعاقداته، حيث سبق إيهاب جلال المدرب طلعت يوسف مرتين وطارق العشري.

ولم يعلن حتى الآن بشكل رسمي موعد حفل التوقيع ومدة العقد وقيمة العقد.

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