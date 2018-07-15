بعثة الهلال تصل مصراتة استعدادًا لنهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط:الصديق قواس | الأحد 15 يوليو 2018, 02:39 مساء
بعثة فريق الهلال تصل المطار (إنترنت)

وصل السبت مطار مصراتة بعثة فريق الهلال لكرة القدم على متن طائرة خاصة، وتم استقبال الفريق من قبل إدارة نادي السويحلي مع إقامة حفل عشاء للبعثة.

يأتي هذا تمهيدًا لإقامة المباراة النهائية لكأس ليبيا غدًا الإثنين بملعب الخمس، وستجمع فريق الهلال والاتحاد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا.

كان المدير التنفيذي، فوزي اجعودة، أعلن الجمعة أن بعثة الهلال لم تحصل على حجز الطيران للسفر إلى طرابلس إلا قبل الأربعاء المقبل مطالبًا بتغيير موعد المباراة إلى الجمعة قبل أن يتم الحجز الفوري وتنتهي الأزمة ليبقى النهائي في موعده.

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