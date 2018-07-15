الاتحاد الدولي للدراجات يعترف بنظيره العربي ويدرج بطولته ضمن الأجندة

جانب من سباقات الدراجات الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد العربي للدراجات برئاسة فيصل بن حميد القاسمي قرار الاتحاد الدولي للعبة بالاعتراف الرسمي بالاتحاد وإدراج البطولة العربية في أجندته الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العربي للعبة الجمعة.

وأكد فيصل بن حميد القاسمي في بداية المؤتمر أن هذه الخطوة تمثل نقلة عالمية للدراجين العرب، وقال: «سعينا طوال السنوات الماضية إلى الوصول للاعتراف الدولي منذ تأسيس الاتحاد العربي العام 1975، ونحن سعداء بهذا القرار لما له من تأثير كبير على الدراجين العرب، وأيضًا له تأثير إيجابي على كل عناصر اللعبة، خاصة أن القرار يتضمن حصول الدراجين العرب على نقاط من خلال مشاركتهم في البطولات العربية تساعدهم في التأهل للبطولات العالمية والأولمبياد».

وأوضح أن العشرة الأوائل في ترتيب البطولات العربية سيحصلون على نقاط دولية، في كل مسابقة مثل سباقات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية.