الأهلي طرابلس يتربع على قمة دوري اليد

طرابلس - "بوابة الوسط" محمد ترفاس | الأحد 15 يوليو 2018, 01:26 مساء
جانب من منافسات سابقة في كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تفوق اتحاد الشرطة على الصباح بنتيجة (36- 16) ضمن مباريات الأسبوع السادس لكرة اليد خلال المنافسات التي أجريت السبت بقاعة مصراتة ضمن آخر منافسات الدوري الممتاز لفرق اتحاد المنطقة الأولى.
 
وكانت نتائج الجمعة أسفرت عن فوز الجزيرة على المدينة (44-12) بقاعة زوارة، والأهلي طرابلس على الشموع (34-13) بقاعة الشرطة، وفوز الجزيرة على المدينة بنتيجة (44-12).
 
وجاء الترتيب العام لفرق المنطقة الأولى لكرة اليد ليشهد تربع الأهلي طرابلس بـ30 نقطة، والاتحاد 29 نقطة، والجزيرة 21 نقطة، واتحاد الشرطة 21 نقطة، والشموع 11 نقطة، والصباح 3 نقاط، والمدينة دون نقاط.

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