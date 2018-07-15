البعثة الليبية تصل الجزائر للمشاركة في الألعاب الأفريقية

البعثة الليبية لحظة الوصول الجزائر (إنترنت)

وصلت بعثة ليبيا المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب في نسختها الثالثة السبت إلى الجزائر، حيث تستقبل العاصمة المنافسات وفقًا لما كشفته صفحة اللجنة الأولمبية الليبية.

وضم وفد اللجنة المرافقة للبعثة الليبية رئيس الوفد أحمد حسنين، والإداري العام للبعثة صلاح مهنا، ونائب رئيس الوفد للشؤون الفنية وليد مبارك، وإداري البعثة حسين بوعرقوب.



وستشارك اللجنة الأولمبية الليبية في البطولة التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 18 وحتى 28 من شهر يوليو الجاري بأربع عشرة لعبة، بعد تعذر مشاركة اتحادي ألعاب القوى والملاكمة لأسباب فنية متعلقة بهما، وتراجع كل من اتحاد كرة القدم واتحاد الجودو عن المشاركة لأسبابهم الخاصة، وذلك في خطابين رسميين موجهين إلى اللجنة الأولمبية الليبية.

يشار إلى أن لاعبي الاتحاد الليبي للمبارزة كانوا وصلوا الجمعة رفقة مدربهم.