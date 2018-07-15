انطلاق بطولة براعم الكرة الطائرة

طرابلس "بوابة الوسط"- محمد ترفاس | الأحد 15 يوليو 2018, 12:10 مساء
شباب الكرة الطائرة في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت الجمعة بقاعة المرج الجديدة حفل افتتاح بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا، والتي انطلقت بمشاركة 5 فرق هي: المروج من المرج والنصر من بنغازي والسويحلي من مصراتة والأهلي طرابلس من طرابلس والهدى من الخمس وغياب فريق الجزيرة.

جاءت نتائج اليوم الأول الجمعة لتشهد فوز براعم النصر على المروج بثلاثة أشواط لصفر وفوز براعم السويحلي على الهدى بالنتيجة نفسها.

وجاءت نتائج اليوم الثاني السبت لتشهد فوز فريق السويحلي الثاني 3/ 0 على النصر والأهلي طرابلس على المروج بالنتيجة نفسها.

ويلتقي اليوم الأحد السويحلي مع الأهلي طرابلس وفريق
الهدى يقابل النصر.

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