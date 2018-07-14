المبارزة الليبية تدخل أجواء الألعاب الأفريقية

«طرابلس - بوابة الوسط» الصديق قواس | السبت 14 يوليو 2018, 06:37 مساء
من احدى المنافسات الدولية للمبارزة الليبية (أرشيفية: الإنترنت)

دخل منتخب المبارزة الليبي أجواء دورة الألعاب الأفريقية للشباب منذ وصوله إلى الجزائر، اليوم، للدخول في معسكر إعداد قبل خوض غمار المنافسات التي تبدأ من 18 إلى 28 من شهر يوليو الجاري 2018.

ويمثل منتخب ليبيا في المبارز ثلاثة رياضيين، وهم: مالك محمد القاضي وأبوبكر رضا القاضي وأنس محمد سويسي، بالإضافة إلى الحكم الدولي، إيهاب أبو شكيوة.

ويشارك في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2500 رياضي يمثلون 54 دولة، ويتنافسون في 24 لعبة على 15 ملعبًا.

الدورة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس، خلال الفترة من 8 إلى 18 أكتوبر المقبل.
 

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