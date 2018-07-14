الهلال يطالب بتأجيل نهائي الكأس لسبب مثير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 14 يوليو 2018, 05:49 مساء
من تدريبات فريق الكرة الأول بالهلال (أرشيفية: الإنترنت)

 طالبت إدارة نادي الهلال تأجيل المباراة النهائية لكأس ليبيا لكرة القدم، التي ستجمعه بالاتحاد، إلى يوم الجمعه المقبل بدلاً عن بعد غدٍ الاثنين.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهلال، فوزي جعودة، أن السبب وراء طلب تأجيل المباراة، هو عدم وجود حجوزات طيران من بنغازي إلى طرابلس، حيث سيقام اللقاء، ما لن يمكِّن الفريق الهلالي من الوصول إلى طرابلس في الوقت المحدد.

وأضاف جعودة، في لقاء ببرنامح «الميادين» الذي يبث على شاشة «ليبيا الرياضية»، أن لجنة المسابقات حددت موعد النهائي مسبقًا دون مراسلة نادي الهلال بفترة كافية حتى يتمكن من حجوز تذاكر الطيران في وقت مناسب.

وسبق أن أقام فريق الهلال معسكرًا في طرابلس استمر لأكثر من أسبوعين استعدادًا لهذه المباراة التي أُجلت عدة مرات بسبب عدم الفصل في مباراة قبل النهائي بين أهلي طرابلس والاتحاد، قبل أن ينسحب الأول من خوض المباراة «بعد قرار إعادتها» فتأهل الاتحاد بقرار من اتحاد الكرة.
 

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