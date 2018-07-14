مؤيد اللافي يخسر في كأس العالم بروسيا قبل إعلان الغياب عن منتخب ليبيا

مهاجم المنتخب الليبي المحترف بصفوف الشباب السعودي مؤيد اللافي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رياض اللافي شقيق ووكيل أعمال نجم الكرة الليبية مؤيد اللافي، المحترف بصفوف الشباب السعودي، متابعة مهاجم منتخب ليبيا مباريات كأس العالم من قلب الحدث في روسيا، حيث يتواجد هناك منذ عدة أيام بدعوة شخصية من أحد الأصدقاء.

وأكد رياض في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» السبت، عبر اتصال هاتفي، أن مؤيد كان يراهن على منتخب الأرجنتين، لكنه خسر الرهان سريعًا بعد خروج «راقصي التانغو» مبكرًا من دور الـ16 أمام فرنسا، التي وصلت إلى النهائي أمام كرواتيا.

وأضاف أن مؤيد تعرض لصدمة بسبب خروج الأرجنتين كغيره من عشاق ومحبي المنتخب الكبير الذي كان يضع عليه الكثيرون آمالاً كبيرة وعلى نجمه الأوحد صانع أحلام برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وأكمل رياض قائلاً: «سينتهي مؤيد من متابعة كأس العالم المقرر انتهائها غدًا الأحد، ليتجه بعدها إلى السعودية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريقه الشباب، الذي ينوي الاستمرار معه لحين إشعار آخر، حيث مازال محل طلب ولديه عروض خارجية، لكن يصعب كشفها في الوقت الراهن احترامًا لنادي الشباب، وعدم صدور قرارات من مؤيد نفسه في هذا الشأن».

واختتم رياض اللافي حديثه قائلاً: «سيغيب مؤيد عن معسكر المنتخب الليبي المقبل، المقرر إقامته على مرحلتين في تونس ثم البرتغال تتخللهما مجموعة من المباريات الودية الدولية استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2019، والغياب سيشمل جميع اللاعبين الدوليين وليس مؤيد وحده، حيث يعكف المحترفون على الانتظام في أنديتهم مع بداية الموسم الجديد».