شرائط مسجلة وراء اختيارات لاعبي المنتخب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | السبت 14 يوليو 2018, 02:28 مساء
مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في أمم أفريقيا للاعبين المحليين (أرشيفية : الإنترنت)

طالب إداري المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم حسين الفريطيس الوسط الرياضي بالتعامل بشكل إيجابي مع عودة المنتخب الوطني للواجهة لخوض بقية تصفيات أمم إفريقيا وذلك في تصريحات تليفزيونية الجمعة بعد الإعلان عن تشكيلة المنتخب الجديدة.

وكشفت القائمة عن وجود 35 لاعبًا سيدخلون معسكرا في تونس الأيام المقبلة وسيتم اختيار 24 لاعبًا فقط.

ونفى إداري المنتخب الليبي تدخل أي شخصية من اتحاد الكرة في التشكيلة مؤكدا أن المدرب البلجيكي الجزائري الأصل عادل عمروش تابع مباريات الدور الرباعي ولديه أشرطة مسجلة لأغلب مباريات الدوري الليبي الموسم الحالي وذلك على خلفية انتقادات طالت الطاقم الفني بعد الاختبارات الأخيرة.
 
كما أعلن أن المنتخب سيلعب مباراتين وديتين مع منتخبات معروفة قبل خوض مباراته الثانية في تصفيات أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا في سبتمبر المقبل.

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