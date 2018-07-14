اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | السبت 14 يوليو 2018, 01:20 مساء
في الإطار الأيمن مباراة لمنتخب ليبيا والأيسر عبدالعظيم الشرع (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد نائب رئيس نادي الوحدة السابق عبدالعظيم الشرع واللاعب الأسبق بالفريق الاختيارات الجديدة للمنتخب الوطني لكرة القدم متسائلا فى منشور عبر صفحته الشخصية.. هل المدرب عادل عمروش هو من اختار اللاعبين أم أن هناك عمروش آخر حسب وصفه هو من اختار التشكيلة الجديدة المقبلة علي المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019؟.

كان اتحاد الكرة قد تعاقد مع المدرب البلجيكى الجزائرى الأصل عادل عمروش فى شهر أبريل الماضى الذي وجد بعض الانتقادات فى الوسط الرياضى بسبب أنه مدرب غير معروف.

عبدالعظيم الشرع رفض منصب الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم رغم تكليفه بذلك منذ أشهر.

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