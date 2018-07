قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم

تدريب سابق للمنتخب الوطني بمعسكر خارجي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية للمنتخب الوطني للدخول في معسكر داخلي وخارجي بداية من الأحد القادم ستكون في تونس، ومن ثم سيختتم في أحد الدول الأوروبية من المرجح أن تكون البرتغال تحت قيادة الجزائري عادل عمروش الذي سيقود المنتخب لأول مرة منذ التوقيع معه في مايو الماضي.

ويأتي الاختيار الجديد لقائمة المنتخب استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2019 وضمت القائمة الجديدة 33 لاعباً من 13 نادٍ محلي.

وشهدت القائمة عددًا من اللاعبين الجدد من عدة أندية أبرزهم عبد الله العرفي لاعب أهلي بنغازي وعبد الحي أبو الشرود مدافع السويحلي وعودة مهاجم الاتحاد محمد زعبية للمنتخب من جديد.

كما ضمت القائمة 3 لاعبين من أهلي طرابلس و6 من الاتحاد بينما يوجد 5 لاعبين من أهلي بنغازي و5 لاعبين من المدينة، فيما تشهد القائمة وجود 4 لاعبين أيضًا من نادي النصر المتوج بلقب الدوري الليبي للموسم الماضي.

وخلت القائمة من المحترفين وسوف يتم الاختيار الأنسب من هذه القائمة من قبل مدرب الفريق والطاقم الفني المصاحب له .

وجاءت القائمة الرسمية للمنتخب الوطني على النحو التالي:

محمد نشنوش وأحمد عبد السلام عزقه ومفتاح عبد الحميد التاعب ومراد أبوبكر الوحشي وأحمد كمال التربي وسند مسعود محمد الورفلي وعبد الرحيم جمال التريكي وأيوب مصطفي المبروك وطاهرعبد السلام بن عامر وسعد ابريك جباره وعبد الحي مختار أبو الشرود وعلي معتوق عمران ومحمد البهلول المندلسي ومعتصم محمد صبو ومحمود علي عكاشة و محمد أبراهيم العياط والمهدي محمد الهوني وأحمد سليمان الحاسي ومحمد التهامي الهداج ومحمد عبد الناصر حامد وعبد الله أحمد عبدالله وزكريا سالم اللافي وعبد الله عبد اللطيف الشعافي ومفتاح خليفة طقطق وإبراهيم مسعود أبو دبوس وعمر محمد عريبي وعبد العاطي الضاوي العباسي وعبد المالك منصور زريق وربيع رمضان الشادي وسالم فتحي بليعد ومحمد نور الدين زعبية وخالد مجدي المريمي وجهاد خليفة شتوان.

وستكون مباريات المنتخب الليبي لتصفيات بطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2019 على النحو التالي:

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟـ 3 ﻭﺍﻟـ 11 ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018

جنوب أفريقيا vs ليبيا

ﺍﻟﺠﻮﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟـ 8 ﻭﺍﻟـ 16 ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018

نيجريا vs ليبيا

ليبيا vs نيجريا

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟـ 12 ﻭ 20 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018

السيشل vs ليبيا

الجولة السادسة :مابين ﺍﻟـ 18 ﻭﺍﻟـ 26 ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ 2019

ليبيا vs جنوب أفريقيا