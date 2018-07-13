رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس

من اليمين رئيس نادي أهلي طرابلس ساسي عون. (الإنترنت)

رفضت لجنة الاستنئاف بالاتحاد الليبي لكرة القدم طعن نادي أهلي طرابلس بخصوص إعادة مباراته مع نادي الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس ليبيا.

وأصدرت لجنة الاستنئاف القرار رقم 32 لسنة 2018 بشأن طعن نادي أهلي طرابلس و«قررت قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار لجنة المسابقات العامة رقم 190 بالاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا الخصوص».

من جهة أخرى حددت لجنة المسابقات العامة يوم الاثنين القادم موعدًا لنهائي الكأس بين الاتحاد والهلال بملعب الخُمس بدون حضور الجمهور الساعة الرابعة والنصف.

وكانت إدارة نادي الهلال في بيان لها صدر أمس قد اشترطت بعدم لعب المباراة النهائية إلا بعد الفصل في طعن فريق أهلي طرابلس الذي صدر اليوم.