تقرير: توالي خطابات إعلان «الحرب» من «الزعيم» على اتحاد الكرة الليبي

رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون وسط جماهير ناديه (المركز الإعلامي)

لم تكتفِ إدارة نادي الأهلي طرابلس برئاسة ساسي أبوعون بخطاب منع لاعبيها الدوليين من الانضمام لصفوف المنتخب الوطني الليبي خلال الفترة المقبلة، بل تبعته بخطاب آخر مطول حول طبيعة المشكلة مع اتحاد كرة القدم على خلفية الأزمة القائمة بخصوص مباراة نصف نهائي كأس ليبيا أمام الاتحاد، التي انسحب من المباراة المعادة فريق الأهلي ليصعد الاتحاد بقرار إلى المباراة النهائية أمام الهلال.

وجاء في الخطاب المطول الحديث عن تسبب اتحاد الكرة برئاسة جمال الجعفري في كل المشاكل القائمة، وآخرها ما حدث في مباراة نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد، التي لم تستكمل بقرار من الحكم لتتم إعادتها وسط كم مشاكل جماهيرية وإدارية تسببت في حرق المجمع الرياضي بالملعب الدولي في طرابلس.

وفي وقت سابق وجهت إدارة النادي الأهلي خطابًا آخر إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطره فيه بعدم انضمام لاعبيه الدوليين إلى معسكر الفريق الوطني المقبل، حيث يستعد الأخير لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2019 بمباراة جنوب أفريقيا، وينتظر أن يخوض معسكرين، الأول في تونس والثاني في البرتغال.

وجاءت رسالة «الزعيم» القاسية والموجهة إلى الكرة الليبية على خلفية انشغال الفريق في البطولة العربية، حيث يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء يوم 10 أغسطس المقبل، بينما فسر آخرون الخطاب بأنه عقاب من الأهلي طرابلس ضد اتحاد الكرة على خلفية تفاقم الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة نصف كأس ليبيا أمام الاتحاد.

صورة ضوئية من خطاب الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

صورة ضوئية من خطاب الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)