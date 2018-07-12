الاتحاد الليبي لكرة القدم ينذر هؤلاء المدربين بالاستبعاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 03:13 مساء

أخطر الاتحاد الليبي لكرة القدم رؤساء المناطق والاتحادات الفرعية بضرورة التشديد على المدربين بالحصول على (بطاقة المدرب)، حتى يتمكن أي مدرب من الظهور بشكل حر وعملي في الموسم الجديد المنتظر انطلاقه قريبًا دون تحديد موعد رسمي لموسم 2019/2018.

جاء ذلك عبر رسالة نصية تم إرسالها من الاتحاد العام الليبي لكرة القدم إلى الجهات المختصة المنوط بها التنفيذ الرسمي، حيث إن بطاقة المدرب لا تصدر إلا لحاملي الدورات التدريبية سواء من الاتحاد الليبي أو الأفريقي، وهي الصعوبات التي ستواجه بعض المدربين الهواه.

وحذر الاتحاد الليبي لكرة القدم في خطابة من ظهور من يخالف التعليمات مع ضرورة استبعاد أي مدرب مهما كان اسمه لا يحمل البطاقة المذكورة وفقًا لتعليمات الإدارة الفنية التي شددت على هذا الشأن في إطار خطوات تطبيق دوري المحترفين.

صورة ضوئية من الخطاب (المركز الإعلامي)
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