نهائي الكأس يوم الجمعة في الخمس بالجمهور.. وأهلي طرابلس يلجأ للطعن

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لإقامة المباراة النهائية لكأس ليبيا، التي ستجمع الاتحاد بالهلال، بملعب الخمس.

من جهتها، قدمت إدارة نادي أهلي طرابلس صباح اليوم، طعنًا رسميًّا في قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، رقم 190 الخاص بنتيجة مباراة أهلي طرابلس والاتحاد في الدور نصف النهائي لكأس ليبيا، الذي أصدره اتحاد الكرة أمس، وعاقب فيه فريق أهلي طرابلس نتيجة عدم حضوره ملعب المباراة، بحرمانه من اللعب في مسابقة الكأس العام المقبل، وتغريمه 3 آلاف دينار، ومنح نتيجة المباراة لفريق الاتحاد «2 - صفر».