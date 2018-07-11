لجنة المسابقات تعاقب الزعيم .. والعميد يترشح رسميًا لنهائي الكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الأربعاء 11 يوليو 2018, 02:54 صباحا

عاقبت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم نادي أهلي طربلس بحرمانه من المشاركة في مسابقة كأس ليبيا الموسم المقبل واعتمدت ترشح نادي الاتحاد إلى المبارة النهائية أمام نادي الهلال.

وأصدرت لجنة المسابقات أمس الثلاثاء القرار رقم «190» لسنة 2018 الذي جاء فيه: «معاقبة فريق الأهلي طرابلس بالحرمان من المشاركة في مسابقة الكأس الموسم القادم وتعتمد النتيجة المباراة لمصلحة الاتحاد 0/2».

كما فرض القرار غرامة مالية على نادي الأهلي طرابلس بسبب انسحابه وعدم خوضه للمبارة بملعب مدينة الزاوية بـ«قيمة 3000 دينار ليبي».

وسبق أن أعلنت إدارة نادي أهلي طرابلس عدم خوض مباراة الفريق مع الاتحاد، اعتراضًا على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بإعادة مباراة الفريقين التي جمعتهما على ملعب طرابلس يوم الخميس قبل الماضي.

 وانتهى الوقت الأصلي للمبارة بالتعادل السلبي، إلا أن المباراة لم تكتمل حين لجأ الحكم إلى الفصل في نتيجتها عبر ركلات الترجيح، قبل أن يعترض فريق الاتحاد على احتساب حكم المباراة لركة الترجيح الثانية لأهلي طرابلس والتي سددها أنيس سلتو.

وبقرار لجنة المسابقات يترشح  فريق الاتحاد رسميًا إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس ليبيا، لمواجهة فريق الهلال، باعتباره فائزًا  بالمباراة التي كان مقرر أن تجمعه بأهلي طرابلس الجمعة الماضية على ملعب الزاوية.

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