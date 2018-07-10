عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:45 مساء
فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

في تصعيد جديد، ومنذ قليل، أصدرت إدارة نادي الأهلي طرابلس اليوم الثلاثاء، خطابًا موجهًا إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطره فيه بعدم انضمام لاعبيه الدوليين إلى معسكر الفريق الوطني المقبل، حيث يستعد الأخير لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2019 بمباراة جنوب أفريقيا، وينتظر أن يخوض معسكرين الأول في تونس والثاني في البرتغال.

وجاءت رسالة «الزعيم» القاسية والموجهة إلى الكرة الليبية على خلفية انشغال الفريق في البطولة العربية، حيث يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء يوم 10 أغسطس المقبل، بينما فسر آخرون الخطاب بأنه عقاب من الأهلي طرابلس ضد اتحاد الكرة على خلفية تفاقم الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة نصف كأس ليبيا أمام الاتحاد.

صورة ضوئية من الخطاب المرسل من ادارة الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا