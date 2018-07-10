عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب

فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

في تصعيد جديد، ومنذ قليل، أصدرت إدارة نادي الأهلي طرابلس اليوم الثلاثاء، خطابًا موجهًا إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطره فيه بعدم انضمام لاعبيه الدوليين إلى معسكر الفريق الوطني المقبل، حيث يستعد الأخير لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2019 بمباراة جنوب أفريقيا، وينتظر أن يخوض معسكرين الأول في تونس والثاني في البرتغال.

وجاءت رسالة «الزعيم» القاسية والموجهة إلى الكرة الليبية على خلفية انشغال الفريق في البطولة العربية، حيث يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء يوم 10 أغسطس المقبل، بينما فسر آخرون الخطاب بأنه عقاب من الأهلي طرابلس ضد اتحاد الكرة على خلفية تفاقم الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة نصف كأس ليبيا أمام الاتحاد.

صورة ضوئية من الخطاب المرسل من ادارة الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)