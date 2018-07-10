تقرير: كأس العالم في ليبيا يحارب الهموم

جانب من مباراة بلجيكا والبرازيل في كأس العالم (إنترنت)

ما زال العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع مونديال روسيا المثير، ومع قوة المنافسة والإثارة وارتفاع معدل الأهداف وتغيير موازين الكرة وخروج الكبار تباعًا والإشادة بالتنظيم الروسي الكبير والدروس المستفادة من الحدث استطلعنا آراء الوسط الليبي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، حول الحدث الكروي الكبير.

في البداية يقول الصحفي الرياضي عادل قنابة «بالنسبة للمستوى الفني أعتقد أغلب نجوم المونديال أجهدوا في موسم كروي طويل في أنديتهم، وأهم ما في المونديال عظمة روسيا في التنظيم، ورغم غياب المنتخب الإيطالي عن الحدث الذي له جمهوره في ليبيا، إلا أن كأس العالم حافظ على رونقه، خصوصًا مع زيادة وحدة التنافس بين المنتخبات، وزادت الإثارة أكثر مع الخروج المبكر للمنتخبات الكبيرة».

أما المحلل الرياضي واللاعب السابق لفريق المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم عبدالباسط محمود فيقول «المتابعة في الوسط الرياضي الليبي جيدة مثل أي مونديال، وما لفت الانتباه هو مشاركة المتطوعين من الشعب الروسي لإنجاح البطولة لإعطاء انطباع ممتاز عن بلدهم، وهذا نفتقده نحن للأسف، وكذلك الأمن على مستوى عالٍ، وبالنسبة للمستوى الفني يختلف من مباراة إلى أخرى، وهناك مستوى مميز ومتوسط».

ويقول الإداري المعروف في كرة القدم الليبية محمد سالم حمودة «كأس العالم بهذا المستوى الرهيب من التنظيم والتغطية الإعلامية والأمن والإبهار يجعلنا نتساءل وبكل أسف أين نحن من العالم؟ كرة القدم ليست مباريات فقط بل تبادل ثقافات وحضارة، أنا أتألم عند مشاهدة الحدث وأتمنى الاستفادة منه في كل شيء، خاصة في الروح الرياضية، كما أتمنى ألا يمر مرور الكرام على الوسط الرياضي الليبي كي يتعلم كل مسؤول في مكانه للاستفادة من الحدث الضخم».



وأخيرًا يقول الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد عبدالمجيد «لابد من التركيز على الجانب الفني، فخروج منتخبي الأرجنتين والبرتغال إشارة لاختفاء النجم الواحد، وبعض المنتخبات مقنعة وخرجت ليس لأنها ضعيفة بل لقوة مجموعتها، والشارع الليبي لم تنسه تردي أوضاعه السياسية والاقتصادية من متابعة الحدث العالمي الذي يجعلك تنسى هذه الهموم».

الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد عبدالمجيد (بوابة الوسط)

المحلل الرياضي عبد الباسط محمود (بوابة الوسط)

الإداري محمد سالم (بوابة الوسط)

الصحفي عادل قنابة (بوابة الوسط)