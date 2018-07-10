منتخب ليبيا يظهر في تونس والبرتغال وينفي ما صدر من قوائم

طرابلس - بواية الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:23 مساء
جانب من مباريات المنتخب الليبي في أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم للدخول في تجمع جديد ومعسكرات خارجية في تونس، والاحتمال الأقرب للمعسكر الثاني في البرتغال قبل التحول إلى جنوب أفريقيا للقاء فريقها في ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ من التصفيات الأفريقية، والتي ستقام ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 3 ﻭحتى 11 ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ المقبل في جنوب أفريقيا.

بينما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين المنتخب الوطني والمنتخب النيجيري الأولى ستكون في نيجيريا، والثانية لصالح ليبيا، على أن تحدد البلد المضيف بسبب حظر اللعب في البلاد خلال الفترة ﺑﻴﻦ 8 ﻭحتى 16 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ المقبل.

الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المنتخبات ينفيان أن يكونا أصدرا القائمة الرسمية للعناصر المختارة، ولكن هناك قائمة تم نشرها في مواقع التواصل ضمت أسماء جديدة للمنتخب تشارك لأول مرة.

وفي اتصال لـ«بوابة الوسط» مع مكتب الإعلام بالاتحاد الليبي لكرة القدم الثلاثاء، قال إن «القائمة الرئيسة الرسمية وبرنامج المنتخب سيصدران قبل نهاية هذا الأسبوع».

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