الأهلي طرابلس يجدد الاتصال بالمدرسة المصرية ويضع إيهاب جلال بديلا لحسام حسن

في الإطار الأيمن إيهاب جلال والأيسر حسام حسن (أرشيفية : الإنترنت)

رحب المدرب المصري إيهاب جلال بالعرض المقدم له من إدارة نادي الأهلي طرابلس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وحسب المعلومات الأولية فإن إدارة الأهلي طرابلس لم تحسم حتى الآن أمرها بخصوص المدرب الجديد للفريق الأول وأن هناك العديد من المفاوضات مع عدد من المدربين الآخرين.

إيهاب جلال وضع اسمه كبديل للتوأم المصري حسام وإبراهيم حسن حيث يعملان سويا ضمن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي حيث جدد رئيس نادي الأهلي ساسي أبوعون الاتصال بهما وتقديم عرض مباشر لكنهما اعتذارا لرغبتهما في البقاء بمصر أملا في تولي تدريب منتخب «الفراعنة» قبل أن تتجه دفة الأمور للمدرب الأجنبي.

إيهاب جلال خاض أخر تجاربه مع الزمالك بعد أن حقق نتائج مميزة في الدوري المصري مع ناديه الأسبق المقاصة لكنه اصطدم بنتائج متواضعة مع الزمالك لتتم إقالته قبل نهاية الموسم الماضي.