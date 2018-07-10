انطلاق منافسات الأسبوع الخامس لكرة اليد

طرابلس - «بوابة الوسط»: الصديق قواس | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:18 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق عشية اليوم الثلاثاء منافسات الأسبوع الخامس من مرحلة إياب مسابقة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2017-2018 لفرق المنطقة الأولى، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة اليد.

يلتقي فريق الاتحاد مع فريق المدينة بقاعة اتحاد الشرطة، وفريق المشعل يلتقي الأهلي طرابلس بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

الترتيب العام لفرق المنطقة الأولى عقب انتهاء مباريات الأسبوع الرابع، جاء في المركز الأول الأهلي طرابلس 27 نقطة، الاتحاد 26 نقطة، الجزيرة والشرطة 15 نقطة لكل منهما، الشموع 12 نقطة، الصباح 3 نقاط، المدينة دون نقاط، بينما تم خصم نقاط المشعل من مرحلة الذهاب.

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