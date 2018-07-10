زيارات ولمسات وفاء لرابطة قدامى رياضيي بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط – زين العابدين بركان | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:14 مساء
جانب من زيارات رابطة قدامى رياضيي بنغازي (فيسبوك)

كان يوم الأحد يوما أجتماعيا بامتياز حافلا وزاخرا بالنشاط الاجتماعى لرابطة قدامى رياضى مدينة بنغازى التى يترأسها الرياضى السابق صلاح المنصورى حيث قامت الرابطة وضمن دورها الاجتماعى الهادف وفى مستهل أنطلاق موسمها الاجتماعى بزيارة وتفقد لأحوال قدامى الرياضيين والشخصيات الرياضية حيث أستهلت الزياة بزيارة للادارى المخضرم بنادى الوحدة العربية محمد أبوبكر العقورى الذى يمر بوعكة صحية.

أبوبكر تلقى العلاج وبدأ يتماثل تدريجيا للشفاء كما شملت الزيارة المدرب الشاب طارق ميمون الذى تعرض لحادث سير أثناء عودته مؤخرا من جمهورية مصر العربية برا وهو لازال طريح الفراش والسرير الابيض حيث يخضع للعلاج الطبيعى والتأهيلى كما قامت اسرة الرابطة بزيارة مواساة للرياضى السابق محمد عطية لتقديم واجب العزاء فى وفاة والده.

حضر وساهم فى هذا اليوم الاجتماعى وفد رياضى ضم عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية البارزة على مستوى الاندية والاتحادات امثال ابراهيم الشلمانى رئيس الاتحاد الفرعى لكرة القدم بنغازى واللاعب الدولى السابق على البشارى والرياضى السابق عبد السلام الشابى والمهندس مصطفى الدينالى مدير مكتب الرياضة السابق ببنغازى ورئيس نادى النجوم وعلى ابوفراج رئيس نادى شمال بنغازى والحكم الدولى السابق شعبان الصادق والرياضى السابق يوسف البرعصى وفتحى الشكرى رئيس نادى بنغازى الجديدة وعوض نجم رئيس نادى السواحل ورئيس الاتحاد الفرعى للشطرنج المهندس محمد المحجوب ويونس عمران من اسرة الاتحاد الفرعى للسباحة ببنغازى.

جانب من زيارات رابطة قدامى رياضيي بنغازي (فيسبوك)
جانب من زيارات رابطة قدامى رياضيي بنغازي (فيسبوك)
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