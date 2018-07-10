اتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد يحدد أماكن التجمعات

حدد اتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد أماكن تجمعات الفئات السنية (أواسط - أشبال - ناشئين)، التي ستقام خلال شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد يوم 25 يوليو الجاري آخر موعد لتسليم بطاقات الرياضيين من أجل تأكيد المشاركة من عدمها، وذلك في اجتماعه خلال الفترة الماضية بطرابلس.

وذكر رئيس الاتحاد، أحمد حسونة، عبر صفحة الاتحاد العام لكرة اليد الأحد أنه سيتم تحديد مواعيد التجمعات في اجتماع اتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد المقبل، وستكون أماكن التجمعات للفئات الثلاث على النحو الآتي:

فئة الأواسط

التجمع الأول بصالة نادي اتحاد الشرطة بطرابلس.

التجمع الثاني بصالة النادي الأولمبي بالزاوية.

فئة الأشبال

التجمع الأول بصالة نادي الجزيرة بزوارة.

التجمع الثاني بصالة النادي الأولمبي بالزاوية.

فئة الناشئين

التجمع الأول بصالة اتحاد الشرطة بطرابلس.

التجمع الثاني بصالة نادي الجزيرة بزوارة.