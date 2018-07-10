الاتحاد الليبي للسباحة يحتفل باليوم العالمي للمياه

جانب من منافسات السباحة (تصوير- الصديق قواس)

احتفالاً باليوم العالمي للمياه الذي يوافق السابع من يوليو من كل عام أقام الاتحاد الليبي للسباحة بالقرية السياحية بالريقاطا احتفالية بهذه المناسبة، حضرها أعضاء الاتحاد الليبي وعدد من السباحين والمدربين وأولياء أمور السباحين، وعدد من القنوات الإعلامية المتميزة التي تسابقت لتغطية الحدث.

وألقى رئيس الاتحاد الليبي، عصمان القنين، كلمة شكر فيها الحضور معبرًا عن تطلعات الاتحاد الليبي للنهوض باللعبة والرقي بها شاكرًا جميع أعضاء الاتحاد على مجهوداتهم في إنجاح هذا اليوم العالمي الذي سيسعى الاتحاد للاحتفال به كل عام.

وأقيم على هامش الاحتفالية عدد من السباقات للسباحين الناشئين الذين حضروا الاحتفالية، ووزع عليهم عدد من الجوائز التحفيزية لهم.