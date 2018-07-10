منظمة المرصد الرياضي الليبي تخرج عن صمتها

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 02:20 مساء
رئيس منظمة المرصد الرياضي، فتحي الجدي (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد رئيس منظمة المرصد الرياضي، فتحي الجدي، تجاهل اللجنة الأولمبية الليبية دور المنظمة وأهميتها حاليًا في الوسط الرياضي.

وقال الجدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء إن «الأولمبية وبعض الاتحادات الرياضية تتعامل معنا كخصم وليس كشريك رياضي ومنظمة أهلية ولدت من الوسط الرياضي، ودورها محاربة الفساد الرياضي وترسيخ الشفافية وتأكيد نزاهة أي عملية انتخابية».

وأشاد الجدي بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال الذي فتح صفحة جيدة للتعاون مع المنظمة قائلاً: «اتحاد رفع الأثقال رحب بنا، وأود التأكيد على أن أسلوب الهجوم والنقد العلني والسري الذي تمارسه بعض قيادات الأوليمبية هو أسلوب عقيم جدًا ولا يخدم الرياضة، وهم ليسوا أوصياء عليها ونحن سنستمر في عملنا كمنظمة أهلية رياضية».

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