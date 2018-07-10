الـ«مواي تاي» الليبي في الأردن للمنافسة العربية

طرابلس - بوابة الوسط : محمد ترفاس | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 01:04 مساء
أبطال ليبيا الشباب في المواي تاي (إنترنت)

وصل بعثتا ناديي زناتة والعلمين ممثلين عن رياضة الملاكمة الليبية فرع المواي تاي إلى الأردن للمشاركة في بطولة العرب الثالثة التي ستنطلق بداية من الخميس، ويسبقها الأربعاء الاجتماع الفني وقرعة البطولة.

يترأس الوفد المدرب علي الهرام، ويضم الحكم أحمد السني والطبيب رفعت علي والإداريين عبدالعاطي علي وأحمد شلاوح، واللاعبين أنس عبدالعاطي ومحمد التكبالي وطه الفطيسي وعبدالسلام الجبالي وعبدالمالك أحمد ومحمد شلاوح وعبدالرحمن الهرمة وعبدالمالك حسين وعلي العلواني وعبدالمهيمن شلاوح.
 
البطولة ستشهد مشاركة 34 ناديًا تمثل دول ليبيا والأردن وفلسطين والعراق والكويت والجزائر ولبنان ومصر.

وسيكون التنافس في فئات البراعم 10/ 11 عامًا والناشئين 12/ 13 عامًا والناشئين 13/ 14 عامًا والشباب 17/ 18 عامًا.

أبطال ليبيا الشباب في المواي تاي (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا