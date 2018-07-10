الـ«مواي تاي» الليبي في الأردن للمنافسة العربية

أبطال ليبيا الشباب في المواي تاي (إنترنت)

وصل بعثتا ناديي زناتة والعلمين ممثلين عن رياضة الملاكمة الليبية فرع المواي تاي إلى الأردن للمشاركة في بطولة العرب الثالثة التي ستنطلق بداية من الخميس، ويسبقها الأربعاء الاجتماع الفني وقرعة البطولة.

يترأس الوفد المدرب علي الهرام، ويضم الحكم أحمد السني والطبيب رفعت علي والإداريين عبدالعاطي علي وأحمد شلاوح، واللاعبين أنس عبدالعاطي ومحمد التكبالي وطه الفطيسي وعبدالسلام الجبالي وعبدالمالك أحمد ومحمد شلاوح وعبدالرحمن الهرمة وعبدالمالك حسين وعلي العلواني وعبدالمهيمن شلاوح.



البطولة ستشهد مشاركة 34 ناديًا تمثل دول ليبيا والأردن وفلسطين والعراق والكويت والجزائر ولبنان ومصر.

وسيكون التنافس في فئات البراعم 10/ 11 عامًا والناشئين 12/ 13 عامًا والناشئين 13/ 14 عامًا والشباب 17/ 18 عامًا.

أبطال ليبيا الشباب في المواي تاي (إنترنت)