عمومية التجديف تنتخب مجلس إدارة جديدًا

مجلس جديد ينتظر الاتحاد الليبي للتجديف (أرشيفية : الإنترنت)

حددت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتجديف 23 يوليو الجاري موعدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد، وقد تم فتح باب الترشيح لمجلس إدارة اتحاد الشراع الإثنين التاسع من يوليو ويتواصل لمدة أسبوع.

تجرى الانتخابات بنظام القائمة في مناصب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق، بالإضافة إلى 4 أعضاء ومقعد للمرأة، وتعلن القوائم الأولية في 16 يوليو الجاري وسيفتح باب الطعون في القوائم والبت فيها قبل الإعلان عن القائمة النهائية، وبعد العملية الانتخابية سيفتح أيضًا باب الطعون والبت فيها وبعدها إعلان النتائج النهائية.



عمومية التجديف تتكون من أندية الرمال (زوارة) والكشافة البحرية (زوارة) والرمال (طرابلس) والكشافة البحرية (طرابلس) وذات الصواري (طرابلس).