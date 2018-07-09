لاعبو أهلي بنغازي يحرجون الإدارة بطلب مثير

فريق أهلي طرابلس يحتفل بكأس اليد (أرشيفية: الإنترنت)

تقدم 12 لاعبًا من فريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي بنغازي، بمذكرة لإدارة النادي يطالبون فيها، وبصورة مستعجلة، صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من سنتين، أو منحهم الاستغناء للانتقال لأندية أخرى.

يذكر أن عددًا من الأندية الليبية أبدت رغبتها في ضم لاعبي أهلي بنغازي لكرة الطائرة المتوجين ببطولة الدوري للموسم الماضي

وتوج أهلي بنغازي بكأس ليبيا للكرة الطائرة، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على السويحلي بثلاثة أشواط لشوط واحد في المباراة التي جرت بالقاعة الكبرى بطرابلس في السابع من يونيو الماضي.

