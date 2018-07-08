تعرف على قائمة هدافي المونديال حتى قبل النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 04:38 مساء
المهاجم الانجليزي، هاري كين (أرشيفية: الإنترنت)

مع إطلاق الصافرة إعلانًا بانتهاء المباراة الآخيرة للدور ربع النهائي من النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا، كتب التاريخ أسماء كل من نال شرف الإنضمام إلى قائمة الهدافين في البطولة الأعظم في عالم الساحرة المستديرة. 

ولم يفلح أي من نجوم المنتخبات الـ32 التي شاركت في المونديال، إنزال النجم الإنجليزي، هاري كين، من على عرش صدارة الهدافين، حتى الآن.

ويتصدر هداف منتخب «الأسود الثلاثة» وفريق توتنهام، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، بفارق هدفين عن المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو، ولا يزالان في دائرة المنافسة، ويليهما كل من الروسي دينيس تشريشيف، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد أربعة أهداف لكل منهما ولكنهما خرجا من دائرة المنافسة.

وضمت قائمة الهدافين العشرة الأوائل، «قبل بداية الدور قبل النهائي»، كل من:

1- هاري كين (إنجلترا) – 6 أهداف

2- روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 4

3- دينيس تشيريشيف (روسيا) – 4

4- كريتسيانو رونالدو (البرتغال) – 4

5- أرتيوم دزيوبا (روسيا) – 3

6- أنطوان غريزمان (فرنسا) – 3

7- ياري مينا (كولومبيا) – 3

8- دييغو كوستا (إسبانيا) – 3

9- ايدينسون كافاني (الأوروغواي) – 3

10- كيليان مبابي (فرنسا) – 3.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين دونوا أسماءهم في سجل هدافي مونديال 2018، مع نهاية الدور ربع النهائي:

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