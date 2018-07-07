الشرطة يعود بثلاث نقاط من «يد» زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 08:56 مساء
من مباراة الشرطة والجزيرة 7 يوليو 2018 (بوابة الوسط)

عاد فريق الشرطة بثلاث نقاط من صالة زوارة بعد فوزه اليوم على الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من إياب بطولة الدوري الليبي لكرة اليد.

وشهدت المباراة حماسًا كبيرًا من كلا الفريقين، حتى إن الشوط الأول انتهي بتقدم الشرطة بفارق هدفين «14 /12»، وفي الشوط الثاني أضاف كل فريق 10 أهداف لينتهي اللقاء لصالح الشرطة «24 /22»، ليرفع الشرطة رصيده إلى 18 نقطة متساويًا مع الجزيرة.

أدار المباراة، الحكمان، الطاهر غومة وإسماعيل حبلوص، وحكما الطاولة، جمعة شرتيل وأحمد حسونة، وراقبها فنيًا حبيب عاشور.
 

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