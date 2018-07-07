بالصور: «جعيدان» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الحديدة

تتويج أبطال الكرة الحديدية (إنترنت)

اختتمت الجمعة بطولة ليبيا المفتوحة للكرة الحديدية تخصص قصير (فردي) التي جرت بصالة الاتحاد بالمدينة الرياضية بطرابلس.

وتمكن لاعب منطقة هون حاتم جعيدان من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية ونال الميدالية الفضية لاعب الزنتان رمضان بن عيسى والميدالية البرونزية لاعب منطقة هون فتحي بن قطنش.



البطولة نظمها وأشرف عليها اتحاد الكرة الحديدية بمشاركة 24 لاعبا مثلوا مناطق طرابلس ومصراتة وهون ورقدالين والزهراء وغدامس والزنتان.



وشهد ختام البطولة تتويج الفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى وايضا تكريم اللاعب راشد السويسي الذي مثل ليبيا في دورة المتوسط التي جرت موخرا بطراغونة الإسبانية.

منافسات أبطال الكرة الحديدية (إنترنت)

منافسات أبطال الكرة الحديدية (إنترنت)