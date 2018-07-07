بالصور: «جعيدان» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الحديدة

طرابلس - "بوابة الوسط" محمد ترفاس | السبت 07 يوليو 2018, 11:59 صباحا
تتويج أبطال الكرة الحديدية (إنترنت)

اختتمت الجمعة بطولة ليبيا المفتوحة للكرة الحديدية تخصص قصير (فردي) التي جرت بصالة الاتحاد بالمدينة الرياضية بطرابلس.

وتمكن لاعب منطقة هون حاتم جعيدان من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية ونال الميدالية الفضية لاعب الزنتان رمضان بن عيسى والميدالية البرونزية لاعب منطقة هون فتحي بن قطنش.
 
البطولة نظمها وأشرف عليها اتحاد الكرة الحديدية بمشاركة 24 لاعبا مثلوا مناطق طرابلس ومصراتة وهون ورقدالين والزهراء وغدامس والزنتان.
 
وشهد ختام البطولة تتويج الفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى وايضا تكريم اللاعب راشد السويسي الذي مثل ليبيا في دورة المتوسط التي جرت موخرا بطراغونة الإسبانية.

منافسات أبطال الكرة الحديدية (إنترنت)
منافسات أبطال الكرة الحديدية (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك