المرج يستضيف بطولة ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - "بوابة الوسط"، محمد ترفاس | الخميس 05 يوليو 2018, 03:07 مساء
أبطال الطائرة الليبية الشباب (أرشيفية : الإنترنت)


صدر عن عميد بلدية المرج قرار بتشكيل لجنة لبطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا التي تستضيفها المرج بداية من 13 يوليو الجاري، وكلف برئاسة اللجنة علي العقيلي، ولجنة الاستقبال والنظام ضمت جمال الزياني وحبيب اغباش ورافع أمعيطي وإبراهيم بودبوس.

وشملت لجنة الإعاشة ناصر العلواني وامبارك بوهلالة وفتحي سعيد ولجنة الإعلام علي الحاسي وفضيل المسماري ومحمد بالقاسم وفضيل بوعجيلة وعاشور بوشوق وآدم عبدالسيد، ولجنة المواصلات منصور الرقيعي ونبيل زيدان ومنصور البرعصي وخميس اكحيص، ولجنة مرافقي الفرق محمد شنبة ووسام العبيدي وعقيلة العلواني وأحمد المسماري.

بلدية المرج ستوفر المواصلات لكل الفرق من مطار بنينا  ببنغازي إلى مدينة المرج والعودة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الإعاشة لكل الفرق طيلة أيام البطولة.

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