الهلال يهدد بالانسحاب من الكأس برسالة رسمية

فريق الهلال الأول لكرة القدم في تدريب لياقي (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت إدارة نادي الهلال رسالة رسمية إلى اتحاد الكرة الليبي، من أجل أن تحدد لجنة المسابقات موعدًا نهائيًا لمباراة نهائي الكأس والذي سيكون نادي الهلال طرفًا فيه، وينتظر الفائز من أهلي طرابلس والاتحاد.

وأمهلت إدارة الهلال، لجنة المسابقات 48 ساعة تبدأ من اليوم، قبل أن يقرر النادي الانسحاب من المسابقة .

يذكرأن مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد التي أقيمت يوم الخميس قبل الماضي على ملعب طرابلس وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لم تكتمل بسبب اعتراض فريق الاتحاد على الركلة الثانية لأهلي طرابلس التي سددها أنيس سلتو.

وحسب رسالة الهلال، فلجنة المسابقات سبق أن أبلغت نادي الهلال بأن تحديد موعد المباراة النهائية سيكون ضمن جدول مباراة النصف النهائي، بعد الاتفاق مع طرفيها، لكن ما أعلنته لجنة المسابقات بخصوص موعد مباراة «الأزمة» لم يحدد فيه موعد إقامة المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن فريق الهلال يقيم منذ أكثر من أسبوع بطرابلس، امتظارًا لخوض المباراة النهائية في الكأس.

