جماهير أهلي طرابلس تدعو للتظاهر بعد دقائق.. والأمن يرفض وسط تصعيد أزمة الكأس

جماهير الأهلي طرابلس في المدرجات خلال لقاء سابق (المركز الإعلامي)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة داخل أروقة نادي «الأهلي طرابلس» أن الفريق الأول للنادي لن يخوض الجمعة المقبل المباراة المعادة مع فريق «الاتحاد» بملعب طرابلس، التي حددت موعدها لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، التي تأتي ضمن الدور نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم.

وكانت جماهير نادي «الأهلي طرابلس»، حددت مساء اليوم الأربعاء الساعة الخامسة مساءً موعدًا للقيام بمظاهرة سلمية أمام الاتحاد العام للمطالبة برحيل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري.

من جهة أخرى رفضت مديرية أمن طرابلس منح رخصة التظاهر لجماهير نادي «الأهلي» اليوم، حسب رسالة رسمية لها.

يذكر أن مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نصف النهائي توقفت في ضربات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين ليضطر الحكم لإلغاء المباراة وسط جدل من الجانبين، في الوقت الذي ينتظر فيه نادي «الهلال» طرف المباراة الختامية.

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