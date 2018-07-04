جماهير أهلي طرابلس تدعو للتظاهر بعد دقائق.. والأمن يرفض وسط تصعيد أزمة الكأس

طرابلس - «بوابة الوسط»: الصديق قواس | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:58 مساء
جماهير الأهلي طرابلس في المدرجات خلال لقاء سابق (المركز الإعلامي)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة داخل أروقة نادي «الأهلي طرابلس» أن الفريق الأول للنادي لن يخوض الجمعة المقبل المباراة المعادة مع فريق «الاتحاد» بملعب طرابلس، التي حددت موعدها لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، التي تأتي ضمن الدور نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم.

وكانت جماهير نادي «الأهلي طرابلس»، حددت مساء اليوم الأربعاء الساعة الخامسة مساءً موعدًا للقيام بمظاهرة سلمية أمام الاتحاد العام للمطالبة برحيل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري.

من جهة أخرى رفضت مديرية أمن طرابلس منح رخصة التظاهر لجماهير نادي «الأهلي» اليوم، حسب رسالة رسمية لها.

يذكر أن مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نصف النهائي توقفت في ضربات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين ليضطر الحكم لإلغاء المباراة وسط جدل من الجانبين، في الوقت الذي ينتظر فيه نادي «الهلال» طرف المباراة الختامية.

صورة ضوئية من الخطاب
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السباحة الليبية تتألق أمام أبطال العالم في روما
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
الحكومة الموقتة تخصص أكثر من 7 ملايين دينار لإنشاء مدرستين بسوسة
ليبيا
محلي تاورغاء: «الرئاسي» أصدر قرارًا بشأن المباني المدمرة والمتضررة بالمدينة
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري